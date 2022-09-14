Петропавловск-Камчатский, , 12:30 — REGNUM Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев назначил на должность главного федерального инспектора по Камчатскому края Евгения Макарова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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Евгений Макаров родился в Московкой области. С 2002 по 2020 год служил в органах государственной безопасности. Имеет два высших образования.

«Должность крайне ответственная, важная. Для нас в регионе безусловным приоритетом является выполнение задач, которые ставятся по линии президента РФ. Мы все работаем на одну задачу — благополучие жителей Камчатского края», — сказал губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил обеспечить безопасность туристов на сложных маршрутах.