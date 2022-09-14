Москва, , 12:29 — REGNUM Ситуация на кредитном и валютном рынках России представляется сейчас относительно стабильной, поэтому заемщики — физические лица готовы планировать своё финансовое будущее на среднесрочную перспективу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября заявила доцент кафедры мировые финансовые рынки и финтех РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова. Так она прокомментировала информацию о том, что жители РФ увеличили спрос на кредитные карты.

Кредитные карты Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Спрос на кредитные карточные продукты ожидаемо растет в августе–сентябре. Но в 2022 году этот рост вызван еще рядом причин, — сказала она. — После высоких ставок весны уход в сегодняшние проценты многим клиентам видится значительным облегчением, и по сегодняшней цене не только берут новые кредиты, но и рефинансируют старые. Ситуация на кредитном и валютном рынках представляется сейчас относительно стабильной, поэтому заемщики — физические лица готовы планировать своё финансовое будущее на среднесрочную перспективу. Впрочем, и два других временных сегмента тоже оказались задействованы в общем тренде роста объемов кредитования — нужны и «короткие» деньги на неотложные расходы, что связано с ухудшением финансового положения ряда категорий граждан, и ипотечные кредиты, к которым снова вернулись те, кто еще не успел решить свой жилищный вопрос».

При этом, как отметила Белянчикова, поведение риск-менеджеров банка в отношении заемщиков-физлиц остается внешне прежним, во всяком случае количественно.

«По сути, одна треть одобренных заявок отражает собой суммирование двух противоположных тенденций: борьбы за новых заемщиков и попытки уберечься от недобросовестных или просто не очень платежеспособных. В сегодняшних условиях, когда высока вероятность сползания экономики в кризисный период, даже хорошие заемщики, к сожалению, имеют шансы перейти в категорию последних», — подытожила Белянчикова.

Напомним, как сообщалось ранее, есть информация, что российские банки оформляют лишь каждую третью заявку на получение кредитной карты.