Ижевск, , 12:28 — REGNUM Поздним вечером 13 сентября на перекрестке улиц Удмуртской и 10 лет Октября произошла дорожная авария с участием автомобиля скорой помощи. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии на своей странице в социальной сети.

Скорая помощь Mos.ru

По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля Mitsubishi с однолетним стажем вождения не уступил дорогу скорой, которая двигалась прямо с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом. В результате ДТП ушибы и травмы различной степени тяжести получили медсестра и фельдшер, а также водитель и 19-летняя пассажирка легкового автомобиля получили легкие травмы.

В управлении ГИБДД МВД по Удмуртии напомнили, что при приближении транспортного средства со специальной цветографической схемой, включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом, водители должны уступить дорогу, а пешеходы — воздержаться от перехода проезжей части.

Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае пациентка скорой помощи скончалась в результате ДТП, случившемся на трассе Краснодар — Ейск вечером 1 сентября. Водитель неотложки был доставлен в отделение реанимации центральной районной больницы, пострадавшие водитель грузовика и фельдшер — в медицинское учреждение.

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