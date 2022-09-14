Кострома, 14 сентября, 2022, 13:38 — ИА Регнум. У глав муниципалитетов Костромской области до 1 октября 2022 года появятся советники по работе с военными, участвующими в проведении специальной военной операции на территории б. УССР и их семьями. Об этом сообщает администрация региона.

Наталья Диева ИА REGNUM Военный 331 полка ВДВ с сыном

Они займутся улучшением жилищных условий таких семей, в том числе координацией вопросов, связанных с ремонтами квартир, где проживают военные.

Напомним, ранее регион опубликовал комплексную программу поддержки военнослужащих, затрагивающую медицинские, трудовые и социальные темы. В стратегию включено более 80 мероприятий, в том числе помощь по устройству детей военных в сузы и вузы, детские сады и школы.

Отдельные меры поддержки уже действуют на территории области — так, военные освобождены от уплаты транспортного налога, а их дети получили бесплатные путевки в оздоровительные лагеря. За лето 2022 года таким образом отдохнули 249 ребят.