Якутск, 14 сентября 2022, 12:35 — REGNUM Ветерану Великой Отечественной войны Семёну Колтовскому 14 сентября исполнилось 100 лет. Его поздравили представители власти и горожане, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Якутска.
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Под окнами у ветерана провели акцию «Поём двором». Спели для юбиляра солист государственной филармонии Дмитрий Никифоров-Келлер, исполнители Владимир Сердюк и старший лейтенант полиции Анна Бегим.
Ветерану подарили 50 тыс. рублей и почётный знак «Уйэ саас», который учреждён в целях признания высокой общественной роли долгожителей в развитии и сохранении морально-этических, духовных и трудовых традиций народов республики.
Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске 100-летний юбилей в феврале 2021 года отмечала участница Великой Отечественной войны Мария Сафронова. Ей передали поздравление от президента России Владимира Путина.