Якутск, , 12:35 — REGNUM Ветерану Великой Отечественной войны Семёну Колтовскому 14 сентября исполнилось 100 лет. Его поздравили представители власти и горожане, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Якутска.

Ветеран Menswork.ru

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Под окнами у ветерана провели акцию «Поём двором». Спели для юбиляра солист государственной филармонии Дмитрий Никифоров-Келлер, исполнители Владимир Сердюк и старший лейтенант полиции Анна Бегим.

Ветерану подарили 50 тыс. рублей и почётный знак «Уйэ саас», который учреждён в целях признания высокой общественной роли долгожителей в развитии и сохранении морально-этических, духовных и трудовых традиций народов республики.

«Прожить 100 лет, пройдя войну, сохранить свое здоровье, воспитать детей и внуков — это большое человеческое счастье», — отметил руководитель управления социальной защиты населения и труда Якутска Семён Матвеев.

«Благодарим Вас, уважаемый Семен Иванович, за проявленный пример мужества и героизма во время Великой Отечественной войны. Низкий поклон вам за наше мирное небо над головой», — сказал глава управы Гагаринского округа Евгений Сидоренко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске 100-летний юбилей в феврале 2021 года отмечала участница Великой Отечественной войны Мария Сафронова. Ей передали поздравление от президента России Владимира Путина.