Сеул, , 12:28 — REGNUM Глава Южной Кореи Юн Сок Ёль может провести встречу с лидерами правящей и оппозиционной партий страны после третьей зарубежной поездки. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление старшего секретаря президента по политическим вопросам Ли Чжин Бока.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Ряд экспертов рассматривают замечания секретаря президента как отказ в просьбе главы оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мёна провести встречу тет-а-тет.

Напомним, что Ли Чжэ Мён был главным конкурентом Юн Сок Ёля в президентских выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, на следующей неделе южнокорейский лидер посетит Великобританию, США и Канаду.

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