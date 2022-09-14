14 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля, сравнившего антироссийские санкции с диетой, эффект от которой достигается постепенно.

Оксана Переможенко, , 12:51 — REGNUM Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель сравнил антироссийские санкции с диетой, эффект от которой достигается постепенно.

Пояс Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы настаиваем на том, что эти санкции работают. Мы не можем их отменять, пока они не принесут результат. Это как диета, результат не достигается на следующий день», — отметил дипломат.

Продолжая, политик добавил, что эффект от ограничительных мер против России должен постепенно нарастать, и если санкции резко отменить, то «килограммы могут вернуться».

Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения не без сарказма сочли сравнение санкций с диетой удачным, только на диете, как указали многие, «сидят» страны Европейского союза, которым санкции и вредят. Иные отметили, что санкционная политика Евросоюза может обернуться протестами недовольных граждан внутри стран ЕС.

«Пока на диете сидит Европа», — отреагировала Galya.

«Диета… диета… Пока толстый похудеет… Тощий сдохнет…» — прокомментировал заявление дипломата Alex D.

«Конечно, [санкции] работают, только что-то не в ту сторону: в России промышленность расширяется, инфляция падает, а Европа наоборот загибается, и страдает простой народ», — отреагировала Татьяна Д.

«До последнего европейца!» — с сарказмом написала Анастасия.

«Отлично, Россия от такой диеты крепче станет», — добавил один из участников обсуждения.

«Пусть пример покажет на себе, как он себе во всём отказывает, сидит при свечке и не моется. И ест продукты со скидкой», — комментирует La B.

Жозеп Боррель Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вот и пусть худеет», — с сарказмом призвал еще один участник обсуждения.

«Таки интересно, а этот диетолог помылся с утра в горячей воде или он ещё и закаляется? Или по древней европейской традиции ходить немытым сейчас модно?» — с юмором поинтересовался Piter S., напоминая о рекомендациях жителям ЕС всячески экономить энергоресурсы.

«Сколько нашей кровушки попил этот мерзкий упырь Боррель ещё при Януковиче! Шастал на [территорию б. УССР], сволочь, мутил свою болотную чертячью муть, колотил общество, а теперь своих граждан Евросоюза успокаивает? Вот кого надо тащить в суд и давать сроки… Скорее всего, себя они обеспечили всем необходимым на зиму, не в пример тем же европейцам и [жителям б. УССР]. Это же элита. Но чем хуже будет гражданам Евросоюза, тем вероятней их протестные митинги и возмущение против этих клоунов и подонков. Хотя полицейская машина Европы стоит на страже законов, но и она не сможет удержать волну народного бунта», — отметила Татьяна.

«Закончат анорексией», — иронизирует Саша.

«Европа планомерно переходит на единый размер XS. Возражения игнорируются», — с сарказмом подытожила Ирина.