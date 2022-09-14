Томск, , 12:27 — REGNUM Главе администрации Ленинского района Томска Светлане Садковской изменили меру пресечения. Её обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Главу администрации Ленинского района Томска обвинили в злоупотреблении Цитата из видео УМВД по Томской области

Решением Ленинского районного суда, чиновницу перевели из следственного изолятора под домашний арест.

«Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Светланы Садковской изменена на домашний арест, срок которого установлен до 14 декабря 2022», — портал VTomske пресс-службе судейского сообщества региона.

Как сообщало ИА REGNUM, глава района была задержана 15 июля. Её обвиняют в том, что в марте–июне 2022 года она оказывала давление на членов совета многоквартирного дома, желающих сменить управляющую компанию для получения от директора УК «ценностей и услуг».

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