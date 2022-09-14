Владикавказ, 14 сентября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В Северной Осетии стало известно, как распределились депутатские мандаты в парламенте седьмого созыва по итогам состоявшихся выборов. Большинство мест в законодательном органе досталось «Единой России». Депутаты этой партии займут 51 кресло в парламенте. Десять мандатов получила партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Девять досталось КПРФ.

Gov.spb.ru Выборы

Как сообщало ИА REGNUM, всего в выборах в парламент РСО-Алании принимали участие пять партий. Не смогли преодолеть пятипроцентный барьер партии «Родина» с результатом 2,2% и ЛДПР — 1,58%. Всего претендентами на 70 депутатских мандатов были 385 кандидатов.

Выборы в парламент Северной Осетии седьмого созыва проводились 10 и 11 сентября 2022 года. В них приняли участие 357 274 избирателя, что составляет 69,09% от общего числа избирателей, включенных в списки.