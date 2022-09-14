Мончегорск, Мурманская область, 14 сентября, 2022, 12:26 — ИА Регнум. В цехе Кольской горно-металлургической компании (входит в группу «Норникель») в Мурманской области произошел пожар, пострадавших нет, сообщили 14 сентября в региональном главке МЧС.

Niklas Freidwall Пожар

«Четырнадцатого сентября в районе 10 часов утра (совпадает с мск) в МЧС по Мурманской области поступило сообщение о возгорании в цеху на объекте АО «Кольская ГМК». По предварительной информации, пострадавших нет, все люди выведены на безопасное расстояние», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что площадь пожара на территории Кольской ГМК в Мончегорске составляет 600 квадратных метров.