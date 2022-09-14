Таллин, 14 сентября, 2022, 12:25 — ИА Регнум.

Pixabay.com Эстония

Правящая в Эстонии Реформистская партия 29-ю неделю подряд остается самой популярной политической силой страны. Об этом свидетельствуют результаты последнего социологического опроса фирмы Norstat.

По данным опроса, за первую неделю сентября 2022 года популярность возглавляющей правительство Партии реформ снизилась с 32,5% до 32,1%. Но она по-прежнему отрывается от ближайшего преследователя на 8,8%.

На втором месте продолжает находиться оппозиционная Консервативная народная партия (EKRE), рейтинг которой вырос с 22,8% до 23,3%.

Как отмечают специалисты Norstat, за последние три недели поддержка Партии реформ снизилась на 2,4 процентных пункта, а популярность EKRE увеличивается в последние полтора месяца.

На третьем месте по-прежнему находится оппозиционная Центристская партия с рейтингом 15,1%. Популярность центристов за неделю снизилась на 0,9%, опустившись до самого низкого уровня с начала 2019 года.

За тройкой лидеров следуют внепарламентская партия «Эстония 200» (Eesti 200) — 9,5%, входящие в правительство партия «Отечество» (Isamaa) — 8,5% и Социал-демократическая партия (7,9%). Внепарламентскую партию «Зеленые Эстони» поддерживают 1,9% избирателей.

Совокупная поддержка партий правительственной коалиции, которую сформировали реформисты, соцдемы и Isamaa, составляет 48,5%, а суммарный рейтинг парламентской оппозиции — 38,4%.