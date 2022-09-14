Пенза, 14 сентября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. В Пензенской области по проекту «Культурная палитра 58 региона» было создано 11 туристических маршрутов. Об этом 14 сентября сообщил министр культуры и туризма Сергей Бычков.

Tarhany.ru Пензенская область. Заповедник «Тарханы»

Брендовым туристическим маршрутом в Пензенской области остается «По Лермонтовским и Купринским местам». Также популярны экскурсии в культурно-исторический центр «Музей живой воды — Кувака», Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы», в древний город Наровчат с посещением музея Куприна, сказал министр.

Виртуальные туры имеются на сайтах государственных и муниципальных музеев.

Для детского туризма в Пензенской области существует также большое количество маршрутов. Только за прошлый учебный год в экскурсионных поездках побывали более 6 тыс. школьников.

В Пензенской области на данный момент рассматривается возможность организации поездок в Санкт-Петербург и Брест в рамках образовательно-просветительского проекта для школьников «Вагон знаний». Для пензенских школьников уже доступны поездки в Самарскую область, Татарию, Башкирию и Мордовию.

Как сообщало ИА REGNUM, Пенза прошла этап предварительного отбора заявок в рамках реализации мероприятий нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Проект «Туристический код города Пенза» примет участие в конкурсе на 2023 год.

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