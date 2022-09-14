Ереван, , 12:24 — REGNUM Многие граждане и организации в Армении стали закупать продукты и лекарства для раненых в ходе боёв на границе с Азербайджаном, но этого не требуется. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба минобороны Армении.

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«Министерство обороны высоко ценит готовность наших сограждан быть максимально полезными для армии. Тем не менее, уверяем вас, что все госпитали оснащены всем необходимым для правильной организации лечения военнослужащих», — говорится в сообщении.

В минобороны заявили, что передача помощи в медицинские учреждения дополнительно нагружает персонал. Отмечается, что в настоящее время это является нежелательным.

Напомним, 13 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что входе столкновений на границе с Азербайджаном погибли 49 человек. В Баку 14 сентября сообщили о гибели 50 бойцов. Официальных данных о числе раненых нет.

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