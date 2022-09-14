Ереван, 14 сентября, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Многие граждане и организации в Армении стали закупать продукты и лекарства для раненых в ходе боёв на границе с Азербайджаном, но этого не требуется. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба минобороны Армении.

ИА REGNUM Армения

«Министерство обороны высоко ценит готовность наших сограждан быть максимально полезными для армии. Тем не менее, уверяем вас, что все госпитали оснащены всем необходимым для правильной организации лечения военнослужащих», — говорится в сообщении.

В минобороны заявили, что передача помощи в медицинские учреждения дополнительно нагружает персонал. Отмечается, что в настоящее время это является нежелательным.

Напомним, 13 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что входе столкновений на границе с Азербайджаном погибли 49 человек. В Баку 14 сентября сообщили о гибели 50 бойцов. Официальных данных о числе раненых нет.