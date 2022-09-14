Клепиковский район, Рязанская область, 14 сентября, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Маршрут школьного автобуса к ученику, который проживает в 25 км от школы, был разработан после вмешательства прокуратуры в Клепиковском районе Рязанской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Школьный автобус

В прокуратуру обратился родитель ученика. Семья проживает на значительном расстоянии от образовательного учреждения, однако подвоз и отвоз ребёнка не был включён в маршрут школьного автобуса. Кроме того, на участке дороги протяжённостью 15 км выявлены многочисленные ямы.

Прокуратура внесла представления властям. Школьный маршрут был разработан и утверждён, дорожное покрытие привели в нормативное состояние.