Самара, 14 сентября, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Туристические маршруты на скоростных пассажирских судах намерены развивать в Самарской области. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба регионального министерства туризма.

(сс) Mike1979 Russia Речной круизный теплоход «Василий Чапаев»

Сообщается, что на международном форуме-выставке «ОТДЫХ Leisure 2022» в Москве состоялось торжественное подписание соглашения о взаимном сотрудничестве в сфере туризма между министерством туризма Самарской области и одной из судоходных компаний.

Отмечается, что данное соглашение направлено на дальнейшее развитие программы по скоростным пассажирским судам. В 2022 году было запущено два судна по маршрутам в достопримечательные села Самарской области Винновку и Ширяево.

«К началу новой навигации 2023 года мы ожидаем поставку еще двух судов и тестирование новых маршрутов, о которых мы объявим уже непосредственно в следующем сезоне 2023 года. Гости Самарской области по достоинству оценили новый комфортабельный тип путешествия», — приводит пресс-служба слова министра туризма Самарской областиАртура Абдрашитова.

Сообщается, что за полтора месяца с момента старта программы данными судами было перевезено свыше 12 тысяч пассажиров.

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