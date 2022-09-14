Москва, , 12:20 — REGNUM Авито внедрил в тестовом режиме разработку российской компании oneFactor — платформу машинного обучения (ML-платформу) для оптимизации ключевых бизнес-процессов на основе обработки больших массивов данных. Об этом 14 сентября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании.

Опять санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как отмечается, на основании данных, подключенных к платформе, была построена модель для эффективного и оперативного предотвращения потенциально небезопасных регистраций. Сервис смог улучшить алгоритмы анализа и предсказания поведения пользователей: сопоставляя данные разных аккаунтов система может находить между ними неочевидные связи, таким образом не допуская повторной регистрации нарушителей.

Директор департамента Trust&Safety Авито Андрей Рыбинцев пояснил, что задача — не давать возможности нарушителям получить доступ к сервису. »Сегодня сервисы, основанные на больших данных — это важный источник создания дополнительной ценности продукта и инструмент решения бизнес-задач, в том числе в рамках работы с безопасностью пользователей, — подчеркнул он. — Сотрудничество с oneFactor поможет нам продолжить развитие «умных» алгоритмов и оставаться одной из самых безопасных интернет-платформ на рынке».

Добавим, что платформа oneFactor является отечественной разработкой и не зависит от решений иностранных поставщиков. Компоненты платформы внесены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (реестр отечественного ПО).

Напомним, буквально накануне, 14 сентября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал обеспечить независимость России от иностранного ПО. Он заявил: »Президент поручил нам обеспечить технологическую независимость от использования иностранного программного обеспечения, стимулировать спрос на наши продукты. Это очень важно сегодня в условиях внешнего давления».

Как уточнил Мишустин, в России немало талантливых разработчиков: »Мы отбираем лучших из них и, конечно, будем им оказывать, что уже и сегодня делаем, максимальную системную поддержку».