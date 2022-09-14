Москва, , 12:19 — REGNUM Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провел совещание по развития высокотехнологичной отрасли «Квантовые вычисления».

С основным докладом на совещании выступил академик, председатель научного совета РАН «Квантовые технологии», генеральный директор АО «НИИМЭ» Геннадий Красников.

В мероприятии, которое прошло в Координационном центре Правительства, также приняли участиепредставители Минцифры, Минобрнауки России, ГК «Росатом» и НИИ, занимающихся квантовыми вычислениями.

«Правительство уделяет большое внимание развитию высокотехнологичной отрасли квантовых вычислений. Это одно из самых перспективных направлений ближайших лет и неотъемлемая часть нашей совместной с РАН, вузами и госкорпорациями работы по достижению технологического суверенитета — именно эта задача поставлена перед нами Президентом. Одним из ключевых результатов реализации дорожной картыпо развитию высокотехнологичной отрасли «Квантовые вычисления» является создание прототипа 4-х кубитного ионного квантового процессора, на котором уже были продемонстрированы операции с использованием уникальной отечественной технологии — кудитов — многоуровневых носителей информации. Это уникальная технология, которой три страны в мире обладают, в том числе и Россия. В этом году мы ожидаем, что и 16-ти кубитный процессор будет достигнут. Мы планомерно двигаемся к той цели, которая поставлена «дорожной картой» — достижение 100 кубитов к 2025 году. Сформирован уникальный по компетенции коллектив — это более 300 ученых, 18 научных групп, которые работают над развитием квантовых технологий у нас в стране. Что очень важно, к работе над проектом также привлечены авторитетные в мировом масштабе исследователи по квантовым вычислениям, у которых самый высок индекс цитируемости. И радует, что все это проходит и ознаменовано Десятилетием науки и технологий», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Геннадий Красников в своем докладе подчеркнул: «Правительство, Российская академия наук и вузы должны работать как единый механизмв деле импортозамещения и достижения технологического суверенитета, о котором неоднократно говорил Президент страны. Квантовые технологии призваны обеспечить России технологическую независимость и лидерство. Достигнув превосходства в этом направлении, мы сможем вывести многие сферы экономики на качественно новый уровень. Это касается медицины, безопасности, логистики и многих других отраслей. Мы сможем проводить полноценное моделирование произвольных квантовых систем, у нас появятся новые возможности по созданию материалов, моделирования широкого круга биологических, социальных и экономических процессов».

На реализацию всех соглашений и «дорожный карт» до 2025 года из федерального бюджета планируется направить не менее 100 млрд рублей. При этом организации, заключившие соглашения, софинансируют разработки в не меньшем объеме, чем государство.

«Совместно нам предстоит на порядок уменьшить время разработки по многим направлениям прикладных исследований за счет тех технологий, которые создаются. Прежде всего, в медицине, создании новых материалов, прогнозировании погодных явлений и много другое», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Он также добавил, что несмотря на высокие позиции России в развитии квантовых вычислений, еще многое предстоит сделать для обеспечения мирового лидерства по данному направлению.

Развитие квантовых вычислений в России осуществляется в рамкахсоглашения о намерениях между Правительством и ГК «Росатом». Совместно с госкорпорацией над проектом работают 14 ведущих российских научно-исследовательских центров: РКЦ, МГУ, ФИАН, Сколтех, МИСиС, МФТИ, ВШЭ, ННГУ им. Лобачевского, Институт физики микроструктур РАН, ФТИ им. Иоффе, Институт физики полупроводников им. Ржанова, Институт прикладной физики РАН, Институт химии высокочистых веществ им. Девятых РАН, МПГУ. По итогам прошлого года план реализации «дорожной карты» перевыполнен на 7%.

По поручению президента Владимира Путина правительство до 1 ноября должно актуализировать ключевые показатели и «дорожные карты» реализации заключенных с госкорпорациями и госкомпаниями соглашений с учетом необходимости достижения технологического лидерства в среднесрочной перспективе. В том числе и по квантовым вычислениям. В этой работе важно обеспечить возможность присоединения заинтересованных организаций к соглашениям в «открытом формате».

По итогам совещания Дмитрий Чернышенко поручил проработать вопрос привлечения к реализации «дорожной карты» по квантовым вычислениям МГТУ им. Баумана. К началу октября вуз должен представить в Минцифры и ГК «Росатом» предложения по проектам, после межведомственного согласования и при получении положительных заключений обновленная «дорожная карта» будет вынесена на рассмотрение президиума Правкомиссии по цифровому развитию.