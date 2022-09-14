Париж, 14 сентября, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Страны ОПЕК+ в августе сократили добычу нефти на 50 тыс. баррелей в сутки. Показатель добычи отстаёт от плана на 3,37 млн баррелей в сутки, следует из сентябрьского отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

Иван Шилов ИА REGNUM Добыча нефти

В июле объём добычи составлял 38,78 млн б/с, в августе он снизился до 38,73 млн б/с. Целевой уровень добычи на июнь — 42,1 млн б/с. Таким образом, расхождение с планом составило 3,37 млн б/с.

Как сообщало ИА REGNUM, с мая 2020 года страны ОПЕК+ сокращали добычу нефти, чтобы стабилизировать рынок. По мере реализации этого плана добыча восстанавливается. В августе страны объединения должны были восстановить объемы добычи уровней, существовавших до пандемии коронавируса.

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