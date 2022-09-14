Рамалла , , 12:41 — REGNUM Группа палестинских боевиков атаковала из засады патруль вооруженных сил Израиля на Западном берегу реки Иордан. Об этом 14 сентября сообщает информационное агентство Quds со ссылкой на заявление командования израильской армии.

Армия Израиля Иван Шилов © ИА REGNUM

По последним данным, в ходе столкновения погиб по крайней мере один офицер израильской армии, несколько солдат получили ранения.

Отмечается, что инцидент произошёл в районе населённого пункта Аль-Джаламе. Предположительно, погибший офицер являлся командиром подразделения в бригаде израильской армии «Нахаль».

»Сегодня ночью в ходе боевой операции погиб заместитель командира батальона полевой разведки бригады «Нахаль» майор Бар Фалах», — говорится в заявлении минобороны Израиля.