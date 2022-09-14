Горно-Алтайск, , 12:16 — REGNUM В Республике Алтай сохраняется опасность присасывания клещей. За минувшую неделю нападениям подверглись 22 человека, в том числе десять детей в возрасте до 14 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Клещ Andy Murray

«Чаще всего в сентябре и октябре клещи присасываются к людям во время посещения леса. Осенью люди обычно утрачивают бдительность», — отметили в ведомстве.

Всего с начала сезона более 3,2 тыс. человек обратились к врачам из-за укусов клещей, что ниже показателей 2021 года, когда таковых было 4,3 тыс. Несмотря на это, заболеваемость клещевыми инфекциями в республике выросла на 10,8%.

В частности, выросло число заболевших сибирским клещевым тифом — 140 против 114 в прошлом году. Ещё у девяти человек диагностирован клещевой энцефалит (15 — 2021 г.), у 19 – клещевой боррелиоз.