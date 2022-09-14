Мелитополь, 14 сентября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. К любому развитию событий на линии фронта готова Запорожская область и в ней заминированы все участки, которые было необходимо перекрыть. Об этом 14 сентября заявил глава администрации региона Евгений Балицкий эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Z

«Мы готовы всегда к любым событиям. Вооружённые силы Российской Федерации в лице командующих соответствующих подразделений заверяют, что у нас нет никаких серьезных опасностей. Все участки, которые необходимо перекрыть, заминированы», — сказал он.

Также Балицкий отметил, что в данный момент жители области находятся рабочих местах и не намерены эвакуироваться.

«Я не вижу сегодня больших опасностей, которые моги бы угрожать, как это было, к сожалению, в Харьковской области. У нас ситуация совсем другая», — пояснил глава областной администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев заявил, что в Херсонской области завершили анализ состояния котельных и теплосетей региона.