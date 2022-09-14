Запорожье, Украина, 14 сентября, 2022, 12:14 — ИА Регнум. В последние дни новых обстрелов Запорожской АЭС со стороны киевских боевиков не было, радиационный фон на объекте в норме, сообщил 14 сентября глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

Ralf1969 Запорожская АЭС

«Ни ударов по атомной станции, ни по близлежащим городам крупным или инфраструктуре крайние два дня мы не наблюдаем. Обстрелов нет, дронов тоже мы не видим такого количества, как это было раньше. Радиационный фон в норме», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ситуация на Запорожской АЭС сейчас спокойная.

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