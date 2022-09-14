Владивосток, 14 сентября, 2022, 12:13 — ИА Регнум. По информации Центра специального назначения ФСБ РФ в результате комплекса контрразведывательных мероприятий во Владивостоке пресечена деятельность местного 57-летнего жителя, подозреваемого в шпионаже в интересах киевского нацистского режима.

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Установлено, что задержанный, действуя по заданию разведки киевского режима, собирал и передавал сведения об объектах критической и военной инфраструктуры Приморья, осознавая возможность их использования адресатом против безопасности России.

Следственным подразделением ФСБ России в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (Государственная измена), обвиняемый задержан, находится под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, силовики арестовали приморца по подозрению в госизмене.