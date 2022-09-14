Владикавказ, 14 сентября, 2022, 12:14 — ИА Регнум. По случаю 1100-летия крещения Алании в Северной Осетии пройдет праздничная служба. Богослужение проведет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщили во Владикавказской и Аланской епархии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Кирилл

«Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет праздничное богослужение в храме Владикавказа. Его сможет посетить любой желающий», — заявил епископ Аланский и Владикавказский Герасим .

Кроме того, в рамках празднования 1100-летия крещения Алании в столице Северной Осетии состоится фестиваль колокольного звона в храме Покрова Пресвятой Богородицы и в кафедральном соборе Святого Георгия Победоносца.

В программе мероприятий также праздничный концерт при участии хора национальной песни филиала Мариинского театра в РСО-Алания под руководством О. Джанаевой и хора Валаамского и Сретенского монастырей на площади Свободы и дни Эрмитажа. Празднование 1100-летия крещения Алании будет продолжаться в течение всего сентября.