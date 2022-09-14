Тбилиси, , 12:13 — REGNUM В парламенте Грузии рассмотрят законопроект о запрете на телевидении языка вражды в отношении социальных или других групп. Об этом сообщает агентство «Новости — Грузия».

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Предлагается запретить контент, где есть подстрекательство к насилию или язык вражды за принадлежность к расовым, социальным, половым, религиозным или политическим группам. В проекте закона также говорится о запрете на ТВ призывов к терроризму.

Отмечается, что законопроект предложен в рамках приближения грузинского законодательства к стандартам Евросоюза.

Напомним, в августе правящая партия «Грузинская мечта» добилась от Комиссии по коммуникациям Грузии штрафа для оппозиционного телеканала Mtavari arkhi за политическую рекламу. Кроме того, что политическая реклама запрещена в межвыборный период, в «Мечте» расценили её как нападки на партию.

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