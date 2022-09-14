Вашингтон, 14 сентября 2022, 12:12 — REGNUM Сенатор-республиканец Линдси Грэм внес на рассмотрение законодателей проект закона, предусматривающий ограничение разрешенного срока процедуры по прерыванию беременности, сообщает New York Post.
С такой законодательной инициативой Грэм выступил на фоне недавнего решения Верховного суда США и приближающихся промежуточных выборов в ноябре.
По словам Грэма, на 15-й неделе беременности у ребенка «хорошо развиты» нервные окончания, позволяющие ему чувствовать боль. Он добавил, что если ребенок рождается преждевременно на сроке около 15 недель, врачи могут дать ему анестезию, чтобы спасти ему жизнь.
Грэм неоднократно вносил законопроекты, запрещающие аборты после 20-недельного срока. Его последнее предложение, внесенное в январе 2021 года, не было принято.