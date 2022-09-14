Вашингтон, 14 сентября, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Сенатор-республиканец Линдси Грэм внес на рассмотрение законодателей проект закона, предусматривающий ограничение разрешенного срока процедуры по прерыванию беременности, сообщает New York Post.

Линдси Грэм

С такой законодательной инициативой Грэм выступил на фоне недавнего решения Верховного суда США и приближающихся промежуточных выборов в ноябре.

«Я думаю, у нас должен быть закон на федеральном уровне, в котором говорилось бы, что после 15 недель аборты без предписания врача запрещены — за исключением случаев изнасилования, инцеста [или] для спасения жизни матери», — сказал Грэм на пресс-конференции, на которой был представлен закон «О защите нерожденных детей, способных испытывать боль, от поздних абортов», на которой присутствовали лидеры организаций, выступающих против процедур прерывания беременности.

«Вот то, что мы, американцы, должны добиться», — добавил он.

По словам Грэма, на 15-й неделе беременности у ребенка «хорошо развиты» нервные окончания, позволяющие ему чувствовать боль. Он добавил, что если ребенок рождается преждевременно на сроке около 15 недель, врачи могут дать ему анестезию, чтобы спасти ему жизнь.

«Итак, вот наша точка зрения: если вам нужно сделать анестезию, чтобы ребенок не чувствовал боли, чтобы помочь спасти его жизнь, должны ли мы, как нация, делать аборты детям, которые могут чувствовать мучительную боль от аборта?» он сказал.

Грэм неоднократно вносил законопроекты, запрещающие аборты после 20-недельного срока. Его последнее предложение, внесенное в январе 2021 года, не было принято.