Бейрут, , 12:15 — REGNUM Вооружённый пистолетом мужчина ворвался в отделение BLOM Bank в Бейруте. Злоумышленник облил нескольких посетителей бензином и угрожает поджечь их в том случае, если ему не будут выданы деньги с его счёта. Об этом 14 сентября сообщает Lebanon 24.

Ливан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным журналистов, неизвестный является вкладчиком банка, который ранее не смог получить свои сбережения. Он заявляет, что деньги необходимы для лечения смертельно больной сестры и требует выдать $20 000.

По другой информации, отделение банка захвачено группой обманутых вкладчиков. По крайней мере один из них вооружён. Местные власти ведут переговоры для урегулирования инцидента мирным путём.