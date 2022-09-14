Бейрут, 14 сентября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Вооружённый пистолетом мужчина ворвался в отделение BLOM Bank в Бейруте. Злоумышленник облил нескольких посетителей бензином и угрожает поджечь их в том случае, если ему не будут выданы деньги с его счёта. Об этом 14 сентября сообщает Lebanon 24.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ливан

По данным журналистов, неизвестный является вкладчиком банка, который ранее не смог получить свои сбережения. Он заявляет, что деньги необходимы для лечения смертельно больной сестры и требует выдать $20 000.

По другой информации, отделение банка захвачено группой обманутых вкладчиков. По крайней мере один из них вооружён. Местные власти ведут переговоры для урегулирования инцидента мирным путём.