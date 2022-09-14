Красноярск, 14 сентября, 2022, 12:09 — ИА Регнум. С начала 2022 года в Красноярске произошло 1494 пожара, в том числе 303 — в жилом секторе. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 сентября в мэрии города.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

При пожарах погибли 17 человек. Травмы и ожоги получили 24 человека. За аналогичный период 2021 года в городе было зарегистрировано 1388 пожаров. Погибли 23 человека, травмированы — 22.

В мэрии Красноярска подчеркнули, что с наступлением холодной погоды количество пожаров растёт. Горожан просят строго соблюдать меры пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве во время пожара в одном из многоквартирных домов местную жительницу из горящей квартиры спас сосед.

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