Ташкент, 14 сентября 2022, 12:08 — REGNUM В Узбекистане уверены, что единственно верным путем решения всех вопросов и имеющихся проблем является путь мирных переговоров и консультаций на основе международного права и в рамках ранее достигнутых договоренностей.
Об этом говорится в заявлении МИД Узбекистана касательно конфликта на азербайджано-армянской границе. При этом подчеркивается, что «Узбекистан, как страна, председательствующая в Шанхайской организации сотрудничества, приветствует достижение перемирия и прекращение эскалации на азербайджано-армянской границе».