Ташкент, , 12:08 — REGNUM В Узбекистане уверены, что единственно верным путем решения всех вопросов и имеющихся проблем является путь мирных переговоров и консультаций на основе международного права и в рамках ранее достигнутых договоренностей.

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом говорится в заявлении МИД Узбекистана касательно конфликта на азербайджано-армянской границе. При этом подчеркивается, что «Узбекистан, как страна, председательствующая в Шанхайской организации сотрудничества, приветствует достижение перемирия и прекращение эскалации на азербайджано-армянской границе».

«Надеемся на неукоснительное соблюдение условий перемирия, проявление максимальной сдержанности и призываем стороны к политико-дипломатическим переговорам для нормализации обстановки и выхода из сложившейся ситуации», — говорится в заявлении.