Коммунар, , 12:10 — REGNUM Обновлённая набережная в городе Коммунаре и пространство с экстрим-парком в Шлиссельбурге открылись в Ленинградской области в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», сообщили 14 сентября в пресс-службе областной администрации.

Благоустроенная набережная. lenobl.ru

В разработке дизайн-проектов поучаствовали специалисты Центра компетенций Ленобласти и студенты архитектурных вузов. Во время хакатона Hack Сity Spaces они пообщались с жителями и учли пожелания всех возрастных групп горожан.

«Такая работа — наглядный пример, как идея рождается, вписывается в реалии с учётом мнения горожан и претворяется в жизнь по национальному проекту «Жилье и городская среда», — отметил председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков.

Так, на набережной реки Ижоры в Коммунаре появились деревянная набережная со смотровыми площадками, оборудованная уличными качелями и шезлонгами, спортивная площадка для любителей активного отдыха, «городская гостиная» с уличной мебелью для игры в шахматы, пешеходные пространства со скамейками, урнами и современным освещением.

В Шлиссельбурге же рекультивировали болото и вместо заброшенного пустыря здесь появились пешеходные дорожки с асфальтовым и резиновым покрытием, игровые зоны с качелями, горками, деревянными беседками, скамейками. Также впервые в Шлиссельбурге установлены памп-трек и экстрим-парк для спортивных занятий. Максимально сохранены существующие зелёные насаждения, а в дополнение высажены деревья и травы: липы, клёны, туи, шалфей, щучка, хоста и кровохлебка.

«Всего в Ленинградской области в 2022 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустраивается 77 парков и набережных, аллей и бульваров, площадей и многофункциональных площадок. Более 40 из них уже готовы», — указали в администрации Ленобласти.