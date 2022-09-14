Воронеж, 14 сентября, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Новая 19-метровая ёлка будет установлена на площади Ленина в Воронеже к Новому году, сообщили в пресс-службе администрации города.

Пресс-служба администрации Воронежа Концепция новогоднего оформления площади Ленина в Воронеже

Мэрия объявила торги на создание новогоднего оформления площади Ленина. Как пояснили в пресс-службе, в этом году концепция праздничного оформления главной площади города кардинально изменится и будет совершенно новой. Учитывая, что в этом году отмечается юбилейная дата со дня рождения императора Петра I, в основу новой концепции положили праздничные традиции начала 18 века — зимние русские забавы и ярмарки. Площадь обещают украсить ещё масштабнее, чем обычно.

Обновить планируют и главную новогоднюю ель города — она будет не менее 19 метров в высоту, должна быть выполнена из высококачественного морозоустойчивого и пожаробезопасного материала. Установить ёлку планируют в самом центре площади, тогда как ранее ёлку сдвигали чуть в сторону. Украсят главный новогодний символ декоративными световыми элементами по типу «Ожерелье» — в виде шаров, заполненных светодиодными гирляндами, а также вензелем Петра I. Прежнюю же ель, которая радовала горожан последние шесть лет, установят у входа в Центральный парк.

По периметру площади планируется разместить колонны со световыми консолями в виде кораблей, вдоль улицы Плехановской появится иллюминация — ростральные колонны. Напротив Никитинской библиотеки разместится ярмарочная площадка, украшенная световой аркадой со стороны проезжей части, и фотозона с фигурой Петра I.

Полностью смонтировать оформление от подрядчика требуется до 25 декабря, однако в мэрии оговорились, что пожелание горожан — украсить площадь ещё быстрее.