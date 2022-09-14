Новокузнецк, Кемеровская область, , 12:07 — REGNUM Россия не смогла пройти мимо происходящего на территории бывш. УССР, которую Запад медленно и системно стал превращать в подобие фашистской Германии для будущего тарана. Такое мнение ИА REGNUM высказал политолог из Новокузнецка Андрей Полухин, комментируя слова зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, который назвал киевский проект гарантий безопасности прологом к войне.

Киев. Территория б. УССР Министерство культуры и информационной политики киевского режима

«Папы Римские давно уже вещают, что «началась» третья мировая война. Так было и до начала Второй мировой. Им виднее. Для коллективного Запада такой сценарий событий весьма желателен. Мировая война — глобальная перезагрузка всего, где большинство слабеет, теряет позиции, а всё достается самому сильному после победы. США завоевали власть над миром на двух мировых войнах. Надеются они и сейчас. Иначе длительный мир и свободное развитие различных анклавов медленно разрушает гегемонию Запада, — подчеркнул Полухин. — Китай этим летом побоялся напасть на Тайвань, несмотря на унижение на международной арене. В Китае хорошо понимают, что война — это конец нынешнего тренда, когда медленно, но верно, Китай становится мировым лидером. Китай просто пошумел и проглотил обиду. Но Россия в отличие от Китая не смогла пройти мимо [происходящего на территории бывш. УССР], которую Запад медленно и системно стал превращать в подобие фашистской Германии для будущего тарана против нас в грядущей мировой войне. В отличие от Китая мы не могли тут чего-то ждать на длительную перспективу. Отсюда наша спецоперация».

По мнению эксперта, Дмитрий Медведев абсолютно прав, что в глобальной войне как раньше спрятаться западной закулисе не получится.

«Россия после распада СССР научилась быть скромной и скрывать от всех свою реальную мощь. Здесь мы усердные ученики у Британской империи, которая с 1920-х годов осознанно занималась мирной трансформацией огромной империи в сообщество государств во главе с Великобританией. В итоге Британской империи как бы давно нет, а реально многое что есть. Только скрыто и спрятано. Поэтому точка зрения, что Россия — просто «страна бензоколонка» глубоко ошибочна», — отметил эксперт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале написал, что проект, рождённый киевским режимом и его западными кураторами — пролог к третьей мировой войне. Так он отреагировал на публикацию проекта «гарантий безопасности» для киевского режима.