Ереван, , 12:13 — REGNUM Азербайджанские военные продолжают обстрел двух армянских населённых пунктов: города Джермука и села Верин Шоржа. Об этом говорится в заявлении минобороны Армении.

Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что со стороны Азербайджана наносились удары по объектам и военной, и гражданской инфраструктуры с применением ударного вооружения.

«А утром нанесли удары по боевым позициям, расположенным в направлении Джермук и Верин Шоржа, а также по населённым пунктам», — заявили в минобороны.

На других направлениях отмечен спад интенсивности боёв. Высокогорный курорт Джермук находится в Вайоцдзорской области, на расстоянии 175 км от Еревана. Верин Шоржа — горное село в Гегаркуникской области, с 183 км от Еревана.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 14 сентября минобороны Армении заявило о наступлении азербайджанских сил в направлении Джермука и Верин Шоржа с применением миномётов и артиллерии.

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