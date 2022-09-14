Кабул, , 12:05 — REGNUM В афганской провинции Гор при финансовой поддержке ЮНИСЕФ в уезде Давлатъяр началась работа по проекту водоснабжения.

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

Работы по строительству водопроводной сети стоимостью более 11,7 миллиона афгани стартовали 13 сентября при финансовой поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в селе Шаршар Алиай уезда Давлатъяр.

Предполагается, что благодаря реализации этого проекта 900 семей получат чистую воду.

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Отсутствие доступа к чистой питьевой воде является одной из давних проблем Афганистана. В разных регионах люди десятилетиями боролись с этой проблемой.