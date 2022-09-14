Кабул, 14 сентября, 2022, 12:05 — ИА Регнум. В афганской провинции Гор при финансовой поддержке ЮНИСЕФ в уезде Давлатъяр началась работа по проекту водоснабжения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Работы по строительству водопроводной сети стоимостью более 11,7 миллиона афгани стартовали 13 сентября при финансовой поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в селе Шаршар Алиай уезда Давлатъяр.

Предполагается, что благодаря реализации этого проекта 900 семей получат чистую воду.

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Отсутствие доступа к чистой питьевой воде является одной из давних проблем Афганистана. В разных регионах люди десятилетиями боролись с этой проблемой.