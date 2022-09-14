Таллин, , 12:03 — REGNUM При нападении на Армению Азербайджан учел, что Россия сейчас занята б. УССР, и хочет укрепить свою приграничную территорию. Об этом заявил директор Центра оборонных исследований Эстонии Индрек Канник гостелеканалу своей страны ETV.

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

«Самый важный союзник Армении — Россия — очень занят, у России мало сил, и это придает Азербайджану уверенность в том, что сейчас правильное время для достижения своих целей», — считает Канник.

Канник отметил, что целью Азербайджана в нынешнем конфликте является укрепление приграничной зоны, оттеснение от нее военных подразделений Армении, «чтобы была уверенность в том, что, например, артиллерия Армении не сможет атаковать Азербайджан».

По его словам, Азербайджан напал на приграничную территорию Армении, а не на Нагорный Карабах потому, что осенью 2020 года уже добился в Нагорном Карабахе более крупных целей: «Сейчас он продолжает укреплять свои позиции».

Канник считает, что данный конфликт серьезнее среднего, но Азербайджан не будет его расширять: «Не думаю, что они хотят захватить всю Армению, у них нет таких амбиций. Думаю, происходит улучшение позиций, и такие конфликты возможны и впредь».