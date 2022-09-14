Запорожье, Украина, 14 сентября, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В Запорожской области уже выдали более 15 тыс. российских паспортов, сообщил 14 сентября глава администрации региона Евгений Балицкий.

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«Паспорта выдаются в штатном режиме. Порядка 15 тыс. у нас уже выдано», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Запорожской области ввели выплаты для тех, кто пострадал от агрессии нацистского киевского режима.

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