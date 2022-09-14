Санкт-Петербург, 14 сентября, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга поддержали инициативу о включении города в федеральный пилотный проект бесплатных путешествий для школьников. Законодательную инициативу рассмотрели 14 сентября на заседании городского парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Проект об обращении Законодательного Собрания Санкт-Петербурга к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко в первом чтении депутатам представил парламентарий Михаил Барышников («Единая Россия»)

«Мы обращаемся к заместителю председателя правительства Российской Федерации почему: 1 июня 2022 года начал реализацию проект пилотный «Туризм и индустрия гостеприимства». Это могут школьники получать сертификаты и с родителями путешествовать, — заявил Барышников. — В этот проект вошли около 17 субъектов Российской Федерации, но там не оказалось Санкт-Петербурга».

Депутат отметил, что Петербург не включили в пилотный проект даже обосновано, так как проект подразумевает, что длительность путешествий в рамках того же субъекта должна составлять не менее 24 часов и включать ночёвку. Барышников заявил, что в Петербурге при таких условиях негде остановиться.

«Но сам проект очень интересен, потому что в бюджете Федерации выделяется на это 500 млн рублей ежегодно, и одно из предложений участия — обязательное финансирование из субъекта. Поэтому мы просим включить нас в этот проект», — сообщил Барышников, предложив расширить проект, чтобы дети могли путешествовать за рамками субъекта.

Также депутат предложил выдавать не только семейные сертификаты, но и на группы школьников, чтобы организованные группы учащихся могли отправляться в путешествия в сопровождении родителей.

Между тем в ходе обсуждения отметили, что сам пилотный проект для патриотического воспитания детей включает в себя посещение мест, в основном связанных с какими-то военными событиями. В Законодательном собрании подчеркнули, что воспитывать патриотов можно и с помощью созерцания и созидания других вещей. Например, «Золотого кольца» России, коллекций Третьяковской галереи и других культурных объектов.

Проект обращения поддержали 47 депутатов, лишь двое воздержались. Барышников попросил две недели на внесение поправок.