Челябинск, 14 сентября, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В Челябинске 87-летняя женщина смогла вернуть деньги за навязанные ей услуги. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Установлено, что в феврале гражданка заключила с местным бизнесменом договор на ремонт пластикового окна и установку. Эти работы ей фактически навязали. При этом уплаченные женщиной денежные средства не были соразмерны выполненным работам, кроме того работы оказались выполнены не в полном объёме.

Пенсионерка потребовала возврата денег, но бизнесмен этого не сделал. Прокурор в интересах дамы обратился в суд. Тогда предприниматель вернул клиентке 100 тыс. рублей.

Кроме того, по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Его расследует полиция.