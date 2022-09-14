Ташкент, , 12:02 — REGNUM В Ташкенте сегодня, 14 сентября состоится торжественное открытие XIV Ташкентского международного кинофестиваля «Жемчужина шелкового пути», передает корреспондент ИА REGNUM.

Кинотеатр Иван Шилов © ИА REGNUM

В открытии кинофестиваля примут участие такие звезды кино, как Такеши Китано, Арманд Ассанте, Бурак Озчевит, Сергей Безруков, Джонни Депп, Тимур Бекмамбетов и многие другие. В целом, в рамках форума, примут участие около 500 деятелей киноискусства, актеров и актрис, режиссеров и кинооператоров, продюсеров и кинокритиков, ученых киноведов.

Освещать мероприятие приехали представители СМИ из 40 стран мира. В рамках международного события будут показаны 150 художественных, документальных и короткометражных фильмов от мировых производителей. Кроме того, в дни кинофестиваля пройдет свыше 20 масштабных мероприятий, касающихся кинопроизводства, образования, демонстрации кинолент, съемочного процесса фильмов.

Гостям будет презентован первый в Центральной Азии кинокластер, созданный на базе Дома кинематографистов. В главном зале размещен самый масштабный прокатный экран в странах СНГ, демонстрирующий картинку в формате DCP. Здесь открылись еще три зала, где установлены экраны, также транслирующие фильмы в формате DCP. Построена летняя площадка, рассчитанная на 500 человек. Созданы два тренинговых центра и медиацентр. За один раз кластер может принять свыше 3 500 человек. Также будет презентован уникальный новейший панорамный павильон, построенный на территории киноконцерна «Узбекфильм». Павильон позволит снимать кино на самом высоком современном художественно-технологическом уровне с использованием технологии Stagecraft.

Помимо этого, будет представлен новый летний павильон, находящийся на территории «Узбекфильма». Его площадь составила 2 500 квадратных метров, здесь можно будет проводить массовые масштабные мероприятия.

Организаторы кинофестиваля выражают надежду, что условия, созданные в Узбекистане, поспособствуют созданию значимых международных проектов с известными мировыми кинопроизводителями. Торжественную церемонию открытия XIV Ташкентского международного кинофестиваля, подготовил известный режиссер-постановщик Алексей Агранович.