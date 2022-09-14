Канберра, , 12:01 — REGNUM Австралийский актёр Хью Джекман был изначально заинтересован в присоединении к касту ленты «Сын» режиссёра Флориана Зеллера. Об этом он рассказал в интервью для портала The Wrap.

Финеас Тейлор Барнум в исполнении Хью Джекмана Цитата из к/ф «Величайший шоумен». реж Майкл Грэйси. 2017. США

«Я услышал, что будут снимать «Сына», и поэтому я прочитал пьесу и сразу же почувствовал внутри себя просто непреодолимое желание сыграть эту роль, быть частью этого, быть частью этой истории. Мне так не терпелось узнать, что надо сделать, чтобы начать переговоры, так что я просто взял и связался с Флорианом», — заявил Джекман. Он также добавил, что был сильно впечатлён фильмом Флориана Зеллера «Отец» 2020 года, поэтому сразу после появления новостей о начале съёмок нового фильма связался с режиссёром.

Напомним, выход «Сына» намечен на 11 ноября 2022 года. Картина расскажет о 17-летнем подростке, который пытается пережить развод родителей

Читайте ранее в этом сюжете: Актриса из оригинальной «Русалочки» высказалась о новой исполнительнице

Читайте развитие сюжета: Стартовали съёмки ремейка хоррора «Незнакомцы» с Мэделин Петш