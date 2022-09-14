Москва, , 12:01 — REGNUM ЦБ ведет антигосударственную политику. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 сентября, об этом завил депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев.

Доллары Дарья Антонова © ИА REGNUM

«За первое полугодие из страны утекло 138 млрд долларов, прогнозируют — 243 млрд долларов. Это при разговорах об инвестициях, что нам нужны иностранные инвестиции», — сказал также Коломейцев.

Ранее лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов задавался вопросом, как при такой политике мы будем восстанавливать экономику и изношенные основные фонды.

«КПРФ настаивает на введении валютного контроля для пресечения оттока капитала из страны», — заявлял лидер коммунистов.

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