Москва, 14 сентября, 2022, 12:01 — ИА Регнум. ЦБ ведет антигосударственную политику. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 сентября, об этом завил депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

«За первое полугодие из страны утекло 138 млрд долларов, прогнозируют — 243 млрд долларов. Это при разговорах об инвестициях, что нам нужны иностранные инвестиции», — сказал также Коломейцев.

Ранее лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов задавался вопросом, как при такой политике мы будем восстанавливать экономику и изношенные основные фонды.

«КПРФ настаивает на введении валютного контроля для пресечения оттока капитала из страны», — заявлял лидер коммунистов.

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