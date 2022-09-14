Ярославль, 14 сентября, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Вступление в должность губернатора Михаила Евраева состоится 19 сентября в КЗЦ «Миллениум». Информация об этом появилась на официальном сайте Правительства Ярославской области.

Правительство Ярославской области Михаил Евраев

Окончательные итоги выборов подвела Избирательная комиссия Ярославской области.

«Мы признаем выборы губернатора Ярославской области состоявшимися и действительными. Мы признаем избранным на должность губернатора Ярославской области Евраева Михаила Яковлевича, набравшего 217 995 голосов избирателей, что составляет 82,31% голосов избирателей, принявших участие в выборах», — сообщила председатель региональной избирательной комиссии Елена Новик.

Напомним, выборы проходили 9, 10 и 11 сентября. На пост главы региона претендовали пять кандидатов.