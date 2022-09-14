Таллин, , 11:59 — REGNUM

Королева Великобритании Елизавета II Abuk SABUK

Президент Эстонии Алар Карис принял официальное приглашение Лондона принять участие в похоронах королевы Великобритании Елизаветы II, которые пройдут 19 сентября. Об этом сообщила канцелярия главы эстонского государства.

В воскресенье, 18 сентября, президент отправится в Лондон, где вечером король Карл III устроит прием для прибывающих на панихиду. Панихида начнется в понедельник в 11:00 по местному времени.

В поездке Кариса будет сопровождать супруга. Затем президент Карис отправится на Генеральную Ассамблею Организации Объединенных Наций в Нью-Йорк, которая отложена на день из-за похорон Елизаветы II.

Елизавета II умерла в шотландском замке Балморал 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. Королем Великобритании стал 73-летний сын Елизаветы II Чарльз, взявший имя Карл III и официально вступивший на престол 10 сентября.