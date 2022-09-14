Ижевск, 14 сентября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. По итогам января-июля текущего года расходы бюджета Удмуртии увеличились на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 57,247 млрд рублей. Об этом говорится в докладе министра финансов республики Веры Сухих.

liz west Расходы

В структуре расходов максимальную долю составляют расходы социальной направленности — 77%, или 44,407 млрд рублей. Рост от уровня годом ранее составил 5%. Средства направлены на выплату зарплат сотрудникам учреждений бюджетной сферы, на поддержку отдельных категорий граждан, на развитие образовательных, медицинских, социальных, культурных и спортивных учреждений.

Расходы на реализацию мероприятий национальных проектов составили 6,697 млрд рублей, что больше, чем за аналогичный период прошлого года на 26,5%.

Показатель исполнения расходов дорожного фонда снизился на 9% из-за переноса сроков ряда работ на третий квартал. Сумма дорожных расходов составила 4,371 млрд рублей, или 8% в структуре расходов бюджета.

На поддержку агропромышленного комплекса направлено 1,495 млрд рублей, или на 2% ниже, чем годом ранее. В структуре расходов это 3%. На обслуживание госдолга республики направлено 451 млн рублей, или 1% в структуре расходов.

Как сообщало ИА REGNUM, за семь месяцев текущего года в бюджет Удмуртии поступило 56,943 млрд рублей доходов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы увеличились на 6%. Эта сумма составляет 55% от годового плана.

Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов составил 39,284 млрд рублей за указанный период. По сравнению с январем-июлем прошлого года, сумма указанных поступлений выросла на 7%. Исполнение годового плана по налоговым и неналоговым доходам также составляет 55%.

Читайте также: Удмуртия за семь месяцев выполнила 55% плана по доходам бюджета