Москва, , 11:58 — REGNUM Депутаты Госдумы от ЛДПР готовят законопроект об ужесточении наказания за государственную измену — вплоть до пожизненного заключения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 сентября, об этом сообщил депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой журналистам.

Андрей Луговой Ldpr61.ru

«Мы считаем абсолютно оправданным введение за госизмену пожизненного наказания», — сказал Луговой.

Он убежден, что в результате госизмены ущерб наносится не только государству, но и ставится под угрозу жизни российских граждан.

«И не просто под угрозу, но и погибают в силу государственной измены», — отметил парламентарий.