Москва, 14 сентября 2022, 11:58 — REGNUM Депутаты Госдумы от ЛДПР готовят законопроект об ужесточении наказания за государственную измену — вплоть до пожизненного заключения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 сентября, об этом сообщил депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой журналистам.
«Мы считаем абсолютно оправданным введение за госизмену пожизненного наказания», — сказал Луговой.
Он убежден, что в результате госизмены ущерб наносится не только государству, но и ставится под угрозу жизни российских граждан.
«И не просто под угрозу, но и погибают в силу государственной измены», — отметил парламентарий.